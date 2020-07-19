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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сандефьорд
Русенборг - Сандефьорд: обзор матча 19 июля 2020
Русенборг
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
15'
К. Закариассен
74'
К. Закариассен
81'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Сандефьорд
85'
Желтая карточка
Э. Бренден
81'
ГОЛ! 2:1!
R.
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
81'
ГОЛ! 2:0!
К. Закариассен
74'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Т. Бервен
72'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Г. Осен
72'
Желтая карточка
Э. Ховланд
66'
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
64'
49'
Желтая карточка
E. Palsson
46'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
К. Хансен
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
В. Хеденстад
41'
32'
Замена
R.
️️️️
E. Valles
ГОЛ! 1:0!
К. Закариассен
Пас отдал
В. Хеденстад
15'
Желтая карточка
Э. Тагсет
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
3
Марк Валес
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Сандефьорд
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Martin Andersen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
16
Трондсен
3
Ховланд
71
Вальсвик
6
Хеденстад
16
Закариассен
20
Тагсет
23
Осен
35
Сейде
19
Бервен
10
1-1-1-5
19
Куртович
3
Валес
99
Хансен
6
1
4
3
4
6
Хеденстад
29
Рейтан
29
Рейтан
6
Хеденстад
10
19
Хольс
19
Хольс
10
23
Осен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
23
Осен
19
Бервен
9
Исламович
9
Исламович
19
Бервен
4
10
10
4
99
Хансен
28
Гуссиас
28
Гуссиас
99
Хансен
Остались в запасе
Русенборг
Сандефьорд
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Martin Andersen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Martin Andersen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Сандефьорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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