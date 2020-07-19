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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Волеренга
Кристиансунд - Волеренга: обзор матча 19 июля 2020
Кристиансунд
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 0
Завершен
Волеренга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Волеренга
90'
+4
Замена
Ф. Майре
️️️️
J. BjÃ¸rdal
90'
+3
Желтая карточка
J. BjÃ¸rdal
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Кастрати
79'
77'
Желтая карточка
О. Сахрауи
68'
Желтая карточка
А. Доннум
65'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Б. Финне
64'
Замена
B. Stokke
️️️️
М. Леквен
Замена
️️️️
А. Диоп
60'
Замена
A. Askar
️️️️
Л. Каллудра
60'
Желтая карточка
А. Диоп
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-5-1
30
5
Сермо
5
3
Асбак
19
6
10
Серли
10
Каллудра
90
Пеллегрино
28
Диоп
15
Кастрати
4-5-1
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
3
9
Йенсен
6
Леквен
9
Шала
15
Доннум
11
Финне
27
10
Каллудра
77
77
10
Каллудра
15
Кастрати
13
Бай
13
Бай
15
Кастрати
11
Финне
11
Сахрауи
11
Сахрауи
11
Финне
3
7
Майре
7
Майре
3
6
Леквен
20
20
6
Леквен
Остались в запасе
Кристиансунд
Волеренга
24
Eirik Johansen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Кристиансунд - Волеренга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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Кристиансунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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