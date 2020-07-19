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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 19 июля 2020
Леванте
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
90+9'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
ГОЛ! 1:0!
Коке
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+4
Желтая карточка
М. Оливера
Замена
А. Блеса
️️️️
Х. Луис Моралес
89'
89'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М. Кукурелья
87'
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
Х. Монтерде
️️️️
Г. Мелеро
82'
81'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
73'
Замена
У. Дуро
️️️️
Джейсон
71'
Пенальти не реализован!
Х. Мата
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Эрнани
67'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Леон
67'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
67'
Желтая карточка
Н. Радойя
51'
Желтая карточка
А. Гарсия
29'
13'
Желтая карточка
Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
11
Хоан Монтерде
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-1-4
1
Вегас
21
Поштиго
22
Радойя
6
Дуарте
3
Гарсия
23
Коке
16
Мелеро
9
Марти
25
Моралес
27
Эрнани
11
Леон
4-1-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
17
Оливера
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
8
Арамбарри
88
Максимович
23
Джейсон
9
Анхель
17
Мата
25
Моралес
16
Блеса
16
Блеса
25
Моралес
16
Мелеро
11
Монтерде
11
Монтерде
16
Мелеро
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
27
Эрнани
20
Кампанья
20
Кампанья
27
Эрнани
11
Леон
9
Майорал
9
Майорал
11
Леон
17
Кукурелья
20
Портильо
20
Портильо
17
Кукурелья
23
Джейсон
9
Дуро
9
Дуро
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
13
Айтор
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
13
Айтор
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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