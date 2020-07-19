Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Антальяспор
Анкарагюджю - Антальяспор: обзор матча 19 июля 2020
Анкарагюджю
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
90+2'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Антальяспор
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
Фреди
90'
Замена
J. Drolé
️️️️
Y. Kurtulus
Замена
S. AgÃ§ay
️️️️
Д. Лукасик
87'
Замена
А. Тюран
️️️️
С. Лобжанидзе
86'
Желтая карточка
R. Faty
85'
Желтая карточка
A. Kulusic
80'
Замена
О. Джинар
️️️️
К. Михаляк
76'
67'
Замена
C.
️️️️
Э. Албайрак
Замена
И. Парлак
️️️️
E. Scarione
65'
64'
Желтая карточка
Y. Kurtulus
62'
Замена
Фреди
️️️️
У. Акыйол
Желтая карточка
M. Pazdan
49'
Желтая карточка
Т. Пинту
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
0
M. Stanojevic
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
16
Фреди
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
37
Mustafa Acar
ЦФ
4-4-2
30
Фридрих
70
Кициу
13
22
8
Пинту
14
7
12
Лобжанидзе
23
Лукасик
30
77
Михаляк
3-2-4-1
35
Каплан
6
Албайрак
7
Балчи
30
Сангаре
89
Сары
30
Кудряшов
18
70
Синик
23
Амилтон
19
Акыйол
18
Яхович
12
Лобжанидзе
89
Тюран
89
Тюран
12
Лобжанидзе
77
Михаляк
10
Джинар
10
Джинар
77
Михаляк
23
Лукасик
3
3
23
Лукасик
7
23
Парлак
23
Парлак
7
18
11
11
18
6
Албайрак
20
20
6
Албайрак
19
Акыйол
16
Фреди
16
Фреди
19
Акыйол
Остались в запасе
Анкарагюджю
Антальяспор
0
M. Stanojevic
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
37
Mustafa Acar
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
0
M. Stanojevic
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
Остались в запасе
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
37
Mustafa Acar
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Анкарагюджю - Антальяспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Антальяспор
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+