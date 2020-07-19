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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ворскла
Днепр-1 - Ворскла: обзор матча 19 июля 2020
Днепр-1
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ворскла
25'
В. Супряга
40'
В. Супряга
50'
O. Khoblenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Ворскла
Желтая карточка
А. Назаренко
90'
83'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
М. Мельничук
Замена
А. Назаренко
️️️️
O. Khoblenko
69'
Замена
V. Polioviy
️️️️
А. Цуриков
62'
ГОЛ! 3:0!
O. Khoblenko
50'
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Сваток
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Супряга
Пас отдал
А. Цуриков
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Супряга
Пас отдал
O. Khoblenko
25'
Желтая карточка
С. Булеца
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Юрий Козыренко
АП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
0
A. Bilyi
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр-1
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
91
Griffin Sabatini
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Ворскла
23
Кирилл Фесюн
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
26
Ян Костенко
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
24
Radion Posevkin
ЦФ
35
Denis Halata
ЦФ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
3-2-5
3
Адамюк
5
Сваток
9
Цуриков
44
Батагов
10
Булеца
33
Юрчук
20
Супряга
6
Ярмолюк
20
Ди Франко
9
4-1-5
77
Исенко
2
Дмитрук
18
Павлюк
25
91
Мельничук
7
Козыренко
52
21
Кравчук
13
42
0
Логинов
71
Лопыренок
71
Лопыренок
Логинов
9
Цуриков
8
8
9
Цуриков
5
Сваток
14
Кравченко
14
Кравченко
5
Сваток
9
7
Назаренко
7
Назаренко
9
91
Мельничук
23
Кулаковский
23
Кулаковский
91
Мельничук
Остались в запасе
Днепр-1
Ворскла
91
Griffin Sabatini
ЦФ
25
Игорь Когут
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
23
Кирилл Фесюн
ВР
24
Radion Posevkin
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
35
Denis Halata
ЦФ
26
Ян Костенко
ЛВ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
91
Griffin Sabatini
ЦФ
25
Игорь Когут
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
24
Radion Posevkin
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
35
Denis Halata
ЦФ
26
Ян Костенко
ЛВ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Днепр-1 - Ворскла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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