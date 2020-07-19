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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 19 июля 2020
Вильярреал
19.07.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
4 : 0
Завершен
Эйбар
71'
Ф. Ангисса
86'
Ж. Морено
89'
Ж. Морено
90+4'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Гомес
89'
Замена
М. Морланес
️️️️
Бруно
88'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Андрес
86'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Касорла
82'
78'
Замена
П. Леон
️️️️
П. Бигас
78'
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Кристофоро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
С. Касорла
71'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Чуквуэзе
62'
Замена
М. Гомес
️️️️
В. Иборра
62'
62'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Шарлес
50'
Замена
С. Альварес
️️️️
Х. Анхель
46'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Р. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-4-1-1
1
Андрес
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Бруно
21
Чуквуэзе
7
Морено
3-3-1-3
13
Родригес
55
Соареш
20
Бургос
6
Бигас
3
Робер
18
Диоп
3
Анхель
41
Кристофоро
8
де Бласис
19
Шарлес
19
Кике
10
Иборра
16
Гомес
16
Гомес
10
Иборра
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
21
Бруно
8
Морланес
8
Морланес
21
Бруно
8
Касорла
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Касорла
3
Анхель
6
Альварес
6
Альварес
3
Анхель
19
Шарлес
8
Экспозито
8
Экспозито
19
Шарлес
55
Соареш
14
Инуи
14
Инуи
55
Соареш
6
Бигас
14
Леон
14
Леон
6
Бигас
41
Кристофоро
9
Энрих
9
Энрих
41
Кристофоро
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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