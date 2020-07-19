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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Генчлербирлиги
Сивасспор - Генчлербирлиги: обзор матча 19 июля 2020
Сивасспор
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
29'
А. Коне (П)
66'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Генчлербирлиги
80'
Замена
I. Karakas
️️️️
B. Stancu
80'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Д. Кандеяш
71'
Желтая карточка
P. Polomat
ГОЛ! 2:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
Э. Йесилюрт
66'
63'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Х. Пехливан
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Аксой
61'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Коне
60'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Коне
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
87
Гойано
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
20
Аксой
5
Кофи
8
Яндас
11
Килинк
2
Коне
9
Ятабаре
3-2-4-1
15
Нордфельдт
11
Пехливан
39
2
Огуз
32
Рамос
15
10
21
Кандеяш
6
Дикмен
3
Эздемир
9
20
Аксой
37
Арслан
37
Арслан
20
Аксой
2
Коне
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Коне
11
Пехливан
19
Берисбек
19
Берисбек
11
Пехливан
21
Кандеяш
20
Сентьенс
20
Сентьенс
21
Кандеяш
9
23
23
9
Остались в запасе
Сивасспор
Генчлербирлиги
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Сивасспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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