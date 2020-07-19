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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 19 июля 2020
Сьон
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
61'
А. Гргич
17'
A. Gerndt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лугано
87'
Желтая карточка
Ф. Холендер
Замена
Б. Ндойе
️️️️
Б. Тома
87'
80'
Замена
️️️️
С. Гвидотти
74'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
ГОЛ! 1:1!
А. Гргич
Пас отдал
Балтасар
61'
53'
Желтая карточка
А. Кечкеш
46'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
A. Gerndt
Замена
А. Кабаши
️️️️
A. Abdellaoui
46'
Замена
Итаитинга
️️️️
Р. Ульдрикис
46'
33'
Пенальти не реализован!
M. Maric
Желтая карточка
A. Abdellaoui
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
A. Gerndt
Пас отдал
Н. Лаванчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
4-5-1
18
Фикеншер
19
Бамерт
5
33
Леньяни
23
Масейрас
24
Тома
7
Факкинетти
8
Гргич
23
Касами
8
Балтасар
17
Ульдрикис
3-2-4-1
33
5
Дапрела
14
Лаванчи
18
5
Кечкеш
5
19
34
Гвидотти
4
Ловрич
10
Кустодио
32
Джанга
5
4
Кабаши
4
Кабаши
5
24
Тома
34
Ндойе
34
Ндойе
24
Тома
17
Ульдрикис
76
Итаитинга
76
Итаитинга
17
Ульдрикис
19
7
Холендер
7
Холендер
19
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
Остались в запасе
Сьон
Лугано
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
3
Jefferson
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Остались в запасе
3
Jefferson
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Сьон - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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