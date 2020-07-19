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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Стабек
Олесунн - Стабек: обзор матча 19 июля 2020
Олесунн
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 3
Завершен
Стабек
42'
С. Нордли
7'
K. Kinoshita
61'
О. Валакер Эдвардсен
87'
А. Ханше-Ольсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Стабек
90'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
88'
Замена
P. Vogt
️️️️
У. Ветлесен
88'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
M. Solheim
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Ханше-Ольсен
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
С. Нордли
87'
Замена
P. Orry Larsen
️️️️
Н. Кастро
87'
Замена
Д. Лео Гретарссон
️️️️
С. Хауген
76'
Замена
J. Hatlehol
️️️️
S. Sno
70'
64'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
64'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
K. Kinoshita
61'
ГОЛ! 1:2!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Р. Гэлл
ГОЛ! 1:1!
С. Нордли
42'
Желтая карточка
S. Sno
26'
Желтая карточка
S. Steen Saethre
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
K. Kinoshita
Пас отдал
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
17
Christopher Cheng
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
1-1-2-5
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Нордли
9
Кастро
5
9
Хауген
11
Фридйонссон
2
4
1-2-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
67
10
Ветлесен
26
19
20
Эдвардсен
17
21
7
Нордли
30
30
7
Нордли
9
Хауген
3
Гретарссон
3
Гретарссон
9
Хауген
2
16
16
2
9
Кастро
19
19
9
Кастро
5
5
Йенссен
5
Йенссен
5
10
Ветлесен
30
30
10
Ветлесен
20
Эдвардсен
6
Исаксен
6
Исаксен
20
Эдвардсен
19
22
Ботхейм
22
Ботхейм
19
Остались в запасе
Олесунн
Стабек
24
Enock Mwimba
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
17
Christopher Cheng
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Остались в запасе
17
Christopher Cheng
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Олесунн - Стабек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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