Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Ксамакс
Люцерн - Ксамакс: обзор матча 19 июля 2020
Люцерн
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ксамакс
57'
Л. Эмини
38'
R. Nuzzolo
90+1'
М. Осс
90+1'
С. Рамизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Ксамакс
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Рамизи
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Осс
Желтая карточка
F. Margiotta
85'
Желтая карточка
B. Eleke
83'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ридер
78'
77'
Желтая карточка
С. Рамизи
Замена
B. Eleke
️️️️
О. Какабадзе
74'
Желтая карточка
Л. Эмини
69'
59'
Замена
A. Neitzke
️️️️
I. Djuric
58'
Замена
D. Sakho
️️️️
Т. Корбас
ГОЛ! 1:1!
Л. Эмини
Пас отдал
П. Шурпф
57'
38'
ГОЛ! 0:1!
R. Nuzzolo
18'
Желтая карточка
Т. Корбас
2'
Желтая карточка
А. Джемайли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Ридер
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
23
Mike Gomes
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
88
Freddy Mveng
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
39
Mark Marleku
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
10
Charles-Andre Doudin
ЦП
9
Dylan Dugourd
ЦФ
67
Diafra Sakho
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
4-4-2
27
Мюллер
5
Кнежевич
25
Какабадзе
17
23
Бюрки
11
Шурпф
42
Воца
20
10
Эмини
19
10
Ридер
4-2-4
30
25
Осс
55
16
Сейду
19
Джемайли
23
14
Корбас
8
Рамизи
14
88
8
10
Ридер
7
Ндиайе
7
Ндиайе
10
Ридер
25
Какабадзе
10
10
25
Какабадзе
14
Корбас
67
67
14
Корбас
55
4
4
55
Остались в запасе
Люцерн
Ксамакс
39
Mark Marleku
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
10
Charles-Andre Doudin
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
39
Mark Marleku
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
10
Charles-Andre Doudin
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Люцерн - Ксамакс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Ксамакс
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+