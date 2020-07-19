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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 19 июля 2020
Олимпиакос
19.07.2020, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
10'
М. Вальбуэна
21'
Л. Ранджелович
73'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АЕК
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
К. Фортунис
89'
86'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
П. Манталос
Замена
А. Пападопулос
️️️️
У. Ба
74'
Замена
В. Торосидис
️️️️
М. Вальбуэна
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Камара
73'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Ю. Эль-Араби
62'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Л. Ранджелович
62'
61'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Араухо
61'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Верде
46'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Х. Албанис
ГОЛ! 2:0!
Л. Ранджелович
Пас отдал
К. Фортунис
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
К. Фортунис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-2-3-1
1
Са
21
Цимикас
4
Сиссе
27
Ба
76
Гаспар
2
Камара
8
Гильерме
7
Фортунис
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
4-3-3
16
Цинтотас
4
Сварнас
2
Бакакис
27
Паулиньо
6
Оиконому
8
Симойш
4
Шиманьски
20
Манталос
10
Верде
19
Албанис
21
Араухо
77
Ранджелович
7
Масурас
7
Масурас
77
Ранджелович
7
Фортунис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
7
Фортунис
27
Ба
34
Пападопулос
34
Пападопулос
27
Ба
28
Вальбуэна
35
Торосидис
35
Торосидис
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
41
Бухалакис
41
Бухалакис
19
Эль-Араби
19
Албанис
7
Крстичич
7
Крстичич
19
Албанис
20
Манталос
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
20
Манталос
10
Верде
10
Ливайя
10
Ливайя
10
Верде
21
Араухо
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Араухо
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
16
Бобби Аллен
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
15
Жига Лаци
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
22
Константинос Стамулис
ПЗ
1
Василиос Баркас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
15
Жига Лаци
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
22
Константинос Стамулис
ПЗ
1
Василиос Баркас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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