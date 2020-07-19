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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 19 июля 2020
Гранада
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 0
Завершен
Атлетик
29'
Р. Сольдадо
56'
А. Пуэртас
67'
К. Фернандес Луна
90+3'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
ГОЛ! 4:0!
А. Монторо
Пас отдал
Ж. Диаш
90'
+3
Замена
Х. Вальехо
️️️️
В. Диас
89'
Замена
Антонин
️️️️
А. Пуэртас
77'
Замена
Ф. Вико
️️️️
К. Фернандес Луна
77'
75'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
71'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Капа
ГОЛ! 3:0!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
А. Пуэртас
67'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Я. Брайс
63'
Замена
А. Монторо
️️️️
Р. Сольдадо
62'
62'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
ГОЛ! 2:0!
А. Пуэртас
Пас отдал
К. Нева
56'
48'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Кордоба
46'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
41'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Весга
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
29'
17'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Я. Эррера
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-3-1-2
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
21
Эррера
88
Брайс
12
Азиз
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
3-3-1-1-2
1
Эррерин
2
Капа
14
Нуньес
26
Мартинес
15
Леке
6
Весга
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
12
Вильялибре
14
Гарсия
88
Брайс
23
Диаш
23
Диаш
88
Брайс
16
Диас
24
Вальехо
24
Вальехо
16
Диас
9
Сольдадо
19
Монторо
19
Монторо
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
19
Вико
19
Вико
14
Фернандес Луна
7
Пуэртас
70
Антонин
70
Антонин
7
Пуэртас
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
6
Весга
8
Лопес
8
Лопес
6
Весга
14
Кордоба
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Кордоба
2
Капа
11
Гомес
11
Гомес
2
Капа
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Марио Родригес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Марио Родригес
ЦП
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Гранада - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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