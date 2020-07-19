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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 19 июля 2020
Манчестер Юнайтед
19.07.2020, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Челси
85'
Б. Фернандеш (П)
45+11'
О. Жиру
46'
М. Маунт
74'
Г. Магуайр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
90'
+1
Замена
Педро
️️️️
М. Маунт
86'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Фернандеш
85'
80'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Виллиан
80'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
А. Ван-Биссака
79'
Замена
О. Игало
️️️️
М. Рэшфорд
79'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Г. Магуайр
Желтая карточка
П. Погба
71'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
56'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
55'
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
45'
+11
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Э. Байи
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-1-3
43
Де Хеа
3
Байи
5
Магуайр
3
Линделеф
33
Уильямс
18
Матич
29
Ван-Биссака
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Джеймс
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Зума
24
Джеймс
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
10
Виллиан
9
Жиру
29
Ван-Биссака
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
29
Ван-Биссака
7
Джеймс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Джеймс
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Игало
9
Игало
9
Рэшфорд
3
Байи
9
Марсьяль
9
Марсьяль
3
Байи
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
7
Маунт
9
Педро
9
Педро
7
Маунт
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уэмбли
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