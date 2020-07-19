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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 19 июля 2020
Тоттенхэм
19.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
6'
Д. Джастин (АГ)
37'
Г. Кейн
40'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Уинкс
90'
+2
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Х. Сон
89'
Желтая карточка
Д. Санчес
86'
83'
Замена
Д. Херст
️️️️
Х. Барнс
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
77'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Ло Чельсо
77'
73'
Желтая карточка
Д. Эванс
70'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
70'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
59'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
Л. Моура
57'
46'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Беннетт
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
40'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Джастин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
3-2-3-2
1
Шмейхель
35
Эванс
6
Беннетт
5
Морган
24
Джастин
33
Томас
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
9
Варди
22
Перес
4
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
4
Уинкс
7
Сон
83
Фернандеш
83
Фернандеш
7
Сон
20
Ло Чельсо
9
Ламела
9
Ламела
20
Ло Чельсо
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
11
Барнс
15
Херст
15
Херст
11
Барнс
6
Беннетт
10
Грей
10
Грей
6
Беннетт
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Остались в запасе
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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