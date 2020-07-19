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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 19 июля 2020
Александрия
19.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 10 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Шахтер
55
Евгений Гриценко
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Майкон
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
4
Бабогло
4
Дубра
55
Стецков
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
3
20
Задерака
75
Третьяков
21
Безбородько
4-2-3-1
12
Трубин
50
Болбат
5
Бондарь
22
Матвиенко
6
Сиприано
8
Антонио
8
Пихаленок
11
Тете
19
Бондаренко
10
Соломон
14
Сикан
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
9
Денис Устименко
ЦФ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
55
Евгений Гриценко
ВР
31
Дентиньо
ЦФ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Фернандо
ЦФ
99
Владислав Вакула
ПВ
44
Витао
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
9
Денис Устименко
ЦФ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
55
Евгений Гриценко
ВР
31
Дентиньо
ЦФ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Фернандо
ЦФ
99
Владислав Вакула
ПВ
44
Витао
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Александрия - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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