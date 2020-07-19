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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 19 июля 2020
ПАОК
19.07.2020, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Арис
Красная карточка
Виейринья
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Мансини
86'
Желтая карточка
У. Соуза
Замена
Виейринья
️️️️
Р. Алвес
78'
Замена
M. Stoch
️️️️
Э. Михай
78'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Бисесвар
71'
Замена
А. Эсити
️️️️
О. Эль-Каддури
71'
59'
Желтая карточка
Х. Матилья
Желтая карточка
К. Свидерски
45'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пасхалакис
13
Яннулис
5
Михайлидис
15
Варела
4
Михай
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
2
Алвес
17
Цолис
21
Бисесвар
28
Свидерски
3-5-1-1
23
Хулиан
2
5
33
Соуза
38
8
Матилья
10
Мартинес
16
Гама
7
Мансини
88
9
2
Алвес
20
Виейринья
20
Виейринья
2
Алвес
4
Михай
99
99
4
Михай
7
Эль-Каддури
13
Эсити
13
Эсити
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
29
Акпом
29
Акпом
21
Бисесвар
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАОК - Арис
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
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