Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Старт
Бранн - Старт: обзор матча 19 июля 2020
Бранн
19.07.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 1
Завершен
Старт
41'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Старт
Замена
М. Менерт
️️️️
Ж. Коомсон
89'
86'
Желтая карточка
Э. Сегберг
85'
Желтая карточка
I. Twum
Замена
Э. Хустад
️️️️
Р. Тэйлор
78'
Замена
J. Tveita
️️️️
П. Странд
78'
Замена
К. Бармен
️️️️
A. Ordagić
67'
Желтая карточка
У. Кольскоген
58'
53'
Замена
E. Børufsen
️️️️
С. Скалевик
53'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
Э. Вихне
45'
Желтая карточка
E. Schulze
ГОЛ! 1:0!
Ж. Коомсон
Пас отдал
П. Странд
41'
34'
Желтая карточка
К. Кабран
7'
Замена
H. Robstad
️️️️
К. Теннессен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Бранн
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
4-2-1-3
16
Ахамада
4
Грегор
24
Кольскоген
4
Форрен
24
Странд
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
10
23
2-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
11
Кабран
15
1
4
18
20
21
Тэйлор
20
Хустад
20
Хустад
21
Тэйлор
7
Коомсон
77
Менерт
77
Менерт
7
Коомсон
10
10
Бармен
10
Бармен
10
24
Странд
15
15
24
Странд
19
Теннессен
15
15
19
Теннессен
15
Скалевик
14
14
15
Скалевик
32
Вихне
23
Сегберг
23
Сегберг
32
Вихне
Остались в запасе
Бранн
Старт
41
Mikal Kvinge
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Amund Wichne
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
41
Mikal Kvinge
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Бранн - Старт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Старт
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+