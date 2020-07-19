Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - СКА-1938
Минск - СКА-1938: обзор матча 19 июля 2020
Минск
19.07.2020, воскресенье, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минск - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Минск
СКА-1938
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+