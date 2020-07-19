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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 19 июля 2020
Эспаньол
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
Желтая карточка
А. Эмбарба
90'
+2
90'
+2
Замена
Х. Гонсалес
️️️️
П. Систо
90'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Вила
89'
89'
Замена
П. Шейх
️️️️
Ф. Бельтран
87'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Б. Мендес
Замена
Налдо
️️️️
Д. Лопес
81'
Замена
В. Санчес
️️️️
М. Рока
80'
78'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Ф. Брадарич
Замена
В. Кампусано
️️️️
В. Лей
72'
65'
Желтая карточка
Л. Оласа
Замена
М. Варгас
️️️️
О. Мелендо
63'
26'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
39
Мохамед Эдзарфани
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Сельта
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Ойер
12
Вила
6
Кабрера
2
Пипа
25
Рока
5
Лопес
10
Лосано
10
Меламед
7
Лей
21
Мелендо
23
Эмбарба
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
15
Оласа
8
Бельтран
26
Брадарич
77
Систо
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
21
Мелендо
8
Варгас
8
Варгас
21
Мелендо
5
Лопес
5
Налдо
5
Налдо
5
Лопес
25
Рока
4
Санчес
4
Санчес
25
Рока
7
Лей
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Лей
77
Систо
11
Гонсалес
11
Гонсалес
77
Систо
26
Брадарич
5
Йокушлу
5
Йокушлу
26
Брадарич
8
Бельтран
24
Шейх
24
Шейх
8
Бельтран
10
Мендес
21
Фернандес
21
Фернандес
10
Мендес
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
39
Мохамед Эдзарфани
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
39
Мохамед Эдзарфани
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Стейдж Фронт
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