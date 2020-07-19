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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ОФИ
Панатинаикос - ОФИ: обзор матча 19 июля 2020
Панатинаикос
19.07.2020, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
ОФИ
27'
U. Bech
36'
Ф. Македа
42'
А. Хадзийованнис
29'
Ж. Фигейредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ОФИ
90'
+6
Пенальти не реализован!
Ж. Фигейредо
79'
Замена
G. Sournakis
️️️️
V. Nikokyrakis
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Ф. Македа
69'
Желтая карточка
Д. Коловециос
65'
61'
Замена
N. Vafeas
️️️️
J. Victor
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
59'
Замена
Д. Коловос
️️️️
D. Serpezis
58'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Д. Курбелис
46'
ГОЛ! 3:1!
А. Хадзийованнис
Пас отдал
Ф. Македа
42'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Македа
36'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
П. Делигианнидис
ГОЛ! 1:0!
U. Bech
Пас отдал
Д. Курбелис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
61
Christos Chatzigiannakis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
ОФИ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
12
João Victor
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
2-4-4
23
Ксенопулос
4
Коловециос
4
Шенкевельд
6
Курбелис
8
Бузукис
19
Загаритис
23
58
7
Хадзийованнис
9
Македа
17
4-2-3
13
5
18
Яннулис
64
Делигианнидис
47
Браун
26
Стайкос
21
25
Фигейредо
91
10
6
Курбелис
14
Александропулос
14
Александропулос
6
Курбелис
58
22
Коловос
22
Коловос
58
9
Македа
9
Переа
9
Переа
9
Македа
34
34
2
2
12
12
91
80
80
91
Остались в запасе
Панатинаикос
ОФИ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
61
Christos Chatzigiannakis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
38
Theodoros Mingos
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
61
Christos Chatzigiannakis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панатинаикос - ОФИ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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