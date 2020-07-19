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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 19 июля 2020
Истанбул Башакшехир
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
19'
М. Текдемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Замена
Г. Инлер
️️️️
И. Кахведжи
89'
Замена
Робиньо
️️️️
М. Текдемир
88'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Э. Вишча
85'
Замена
М. Топал
️️️️
Э. Кривелли
85'
82'
Замена
M. Situm
️️️️
Я. Субаши
59'
Замена
C. Şahin
️️️️
A. Aktas
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Элиа
56'
Желтая карточка
Э. Элиа
53'
Пенальти не реализован!
Э. Вишча
36'
Желтая карточка
А. Епуряну
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Текдемир
Пас отдал
Г. Клиши
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
98
Furkan Polat
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
24
Епуряну
21
Текдемир
3
Клиши
80
Кайсара
17
Кахведжи
11
Элиа
10
Вишча
27
Кривелли
19
Ба
3-2-4-1
1
22
38
3
Субаши
13
Лопеш
15
Кампаньяро
7
Энрике
22
8
97
0
27
Кривелли
5
Топал
5
Топал
27
Кривелли
17
Кахведжи
88
Инлер
88
Инлер
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Озкан
19
Озкан
10
Вишча
11
Элиа
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
11
Элиа
21
Текдемир
70
Робиньо
70
Робиньо
21
Текдемир
22
70
70
22
3
Субаши
18
18
3
Субаши
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
98
Furkan Polat
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
98
Furkan Polat
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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