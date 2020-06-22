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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 22 июня 2020
Вильярреал
22.06.2020, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
18'
П. Алькасер
45+4'
П. Торрес
39'
С. Эскудеро
63'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Желтая карточка
Бруно
90'
+3
Замена
Бруно
️️️️
В. Иборра
88'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
88'
81'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
М. Тригерос
73'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ж. Морено
72'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
68'
Желтая карточка
Л. Окампос
63'
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Х. Навас
62'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Хордан
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Касорла
57'
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Гомес
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Р. Лопеш
ГОЛ! 2:1!
П. Торрес
Пас отдал
С. Касорла
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Фернандо
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
А. Морено
27'
27'
Желтая карточка
С. Гомес
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-1-2-2-1
31
Вацлик
23
Кунде
21
Гомес
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
10
Сусо
9
Лопеш
21
Эн-Несири
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
8
Касорла
16
Гомес
16
Гомес
8
Касорла
7
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
7
Морено
10
Иборра
21
Бруно
21
Бруно
10
Иборра
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
21
Гомес
16
Навас
16
Навас
21
Гомес
19
Хордан
20
Васкес
20
Васкес
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
9
Лопеш
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Лопеш
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
8
Хосе Алонсо
ЦП
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
8
Хосе Алонсо
ЦП
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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