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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Брешиа
Фиорентина - Брешиа: обзор матча 22 июня 2020
Фиорентина
22.06.2020, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
29'
Г. Пеццелла
17'
А. Доннарумма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Брешиа
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
90'
+2
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Ф. Кьеза
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кьеза
87'
86'
Желтая карточка
Э. Торрегросса
84'
Замена
Б. Мартелла
️️️️
А. Семприни
81'
Желтая карточка
Н. Спалек
75'
Желтая карточка
А. Семприни
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Р. Геззаль
73'
Вторая желтая
М. Касерес
70'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Дункан
67'
66'
Замена
Н. Спалек
️️️️
Я. Жмрхаль
61'
Желтая карточка
А. Папетти
55'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Бьярнасон
55'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
С. Скрабб
Замена
П. Лирола
️️️️
Дальберт
46'
Желтая карточка
Дальберт
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Э. Пульгар
29'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
22'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Доннарумма
Желтая карточка
М. Касерес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
14
Симон Скрабб
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
49
Ромуло
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дронговски
29
Дальберт
11
Чеккерини
2
Пеццелла
4
Касерес
5
Пульгар
7
Рибери
8
Кастровилли
32
Дункан
14
Кьеза
28
Влахович
4-1-4-1
66
Йоронен
20
Сабелли
37
Матею
29
Семприни
66
Папетти
16
Тонали
17
Жмрхаль
27
Дессена
8
Бьярнасон
14
Скрабб
99
Доннарумма
29
Дальберт
14
Лирола
14
Лирола
29
Дальберт
Геззаль
31
Миленкович
31
Миленкович
Геззаль
32
Дункан
18
Геззаль
18
Геззаль
32
Дункан
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
14
Кьеза
23
Соттиль
23
Соттиль
14
Кьеза
29
Семприни
87
Мартелла
87
Мартелла
29
Семприни
17
Жмрхаль
97
Спалек
97
Спалек
17
Жмрхаль
8
Бьярнасон
49
Ромуло
49
Ромуло
8
Бьярнасон
14
Скрабб
92
Торрегросса
92
Торрегросса
14
Скрабб
Остались в запасе
Фиорентина
Брешиа
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
16
Андреа Гецци
ВР
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
16
Андреа Гецци
ВР
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Фиорентина - Брешиа
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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