Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 22 июня 2020
Аланьяспор
22.06.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
45+1'
P. Demba CissÃ©
90+5'
Т. Бакасетас
7'
А. Омюр
52'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
ГОЛ! 2:2!
Т. Бакасетас
90'
+5
90'
Замена
С. Асан
️️️️
А. Омюр
Вторая желтая
Ф. Н'Сакаля
82'
80'
Красная карточка
М. Хосейни
80'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
Гильерме
79'
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Г. Кампи
Замена
М. Пектемек
️️️️
Э. Караджа
77'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
76'
Замена
J.
️️️️
B.
73'
Замена
О. Булут
️️️️
C. GÃ¼lselam
71'
Замена
D.
️️️️
J. Fernandes
62'
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Новак
46'
Замена
Э. Кардешлер
️️️️
У. Чакир
Желтая карточка
С. Учан
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Ф. Н'Сакаля
45'
+1
40'
Желтая карточка
К. Экубан
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Омюр
Пас отдал
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
14
Baiano
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
12
Гильерме
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
30
Djalma
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
54
Taha Tunç
ЦП
50
Kerem Baykuş
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
14
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
29
Колкер
6
48
Учан
10
9
Бакасетас
7
Караджа
9
4-5-1
1
Чакир
5
Хосейни
37
Кампи
57
Новак
27
Перейра
6
Пармак
33
Омюр
81
Экубан
12
Гильерме
5
Ндиайе
9
Серлот
10
30
30
10
14
24
24
14
6
6
Булут
6
Булут
6
7
Караджа
9
Пектемек
9
Пектемек
7
Караджа
1
Чакир
1
Кардешлер
1
Кардешлер
1
Чакир
33
Омюр
61
Асан
61
Асан
33
Омюр
37
Кампи
3
Да Кошта
3
Да Кошта
37
Кампи
12
Гильерме
4
Тюркмен
4
Тюркмен
12
Гильерме
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
50
Kerem Baykuş
ЦФ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
54
Taha Tunç
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
50
Kerem Baykuş
ЦФ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
54
Taha Tunç
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+