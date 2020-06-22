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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 22 июня 2020
Манчестер Сити
22.06.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
22'
Ф. Фоден
43'
Р. Марез
45+3'
Р. Марез (П)
51'
Д. Сильва
63'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
88'
Замена
М. Томсон
️️️️
М. Выдра
Замена
Л. Сане
️️️️
Ф. Фоден
79'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
63'
Желтая карточка
Ж. Канселу
62'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Фернандиньо
61'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
61'
60'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Б. Силва
51'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Марез
45'
+3
43'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
Фернандиньо
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Бернли
1
Лукас Йенсен
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
35
Макс Томсон
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
47
Фоден
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
18
Тэйлор
15
Ми
8
Вествуд
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
10
Сане
10
Сане
47
Фоден
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
16
Родригес
33
Питерс
33
Питерс
16
Родригес
11
Выдра
35
Томсон
35
Томсон
11
Выдра
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Лукас Йенсен
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Лукас Йенсен
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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