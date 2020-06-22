Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Милан
Лечче - Милан: обзор матча 22 июня 2020
Лечче
22.06.2020, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 4
Завершен
Милан
54'
М. Манкосу (П)
26'
С. Кастильехо
55'
Д. Бонавентура
57'
А. Ребич
72'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Милан
87'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Ф. Кессье
Замена
Б. Вера
️️️️
Р. Сапонара
87'
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Манкосу
87'
86'
Замена
Л. Билья
️️️️
Д. Бонавентура
72'
ГОЛ! 1:4!
Р. Леау
Пас отдал
А. Конти
68'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
68'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
63'
Желтая карточка
М. Габбиа
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Ребич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бонавентура
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Манкосу
54'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
49'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Д. Лападула
46'
40'
Замена
М. Габбиа
️️️️
С. Кьер
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Кастильехо
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
97
Джанмарко Кирони
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Вито Радикьо
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-1-2-2-1
22
Габриэл
6
Меккарьелло
32
Кальдерони
15
Лучионе
10
Петриччионе
77
Тахцидис
3
Рисполи
17
Сапонара
25
Фалько
18
Лападула
4-4-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
24
Кьер
13
Конти
19
Эрнандес
7
Бонавентура
10
Беннасер
19
Кессье
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
9
Ребич
17
Сапонара
4
Вера
4
Вера
17
Сапонара
5
Манкосу
28
Шахов
28
Шахов
5
Манкосу
18
Лападула
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Лападула
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
19
Кессье
11
Пакета
11
Пакета
19
Кессье
24
Кьер
46
Габбиа
46
Габбиа
24
Кьер
7
Бонавентура
6
Билья
6
Билья
7
Бонавентура
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
Остались в запасе
Лечче
Милан
97
Джанмарко Кирони
ВР
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
97
Джанмарко Кирони
ВР
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лечче - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Милан
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
Вчера, 21:55
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:50
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
Вчера, 21:55
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:50
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+