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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Маритиму
Портимоненси - Маритиму: обзор матча 22 июня 2020
Портимоненси
22.06.2020, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 2
Завершен
Маритиму
24'
Табата
39'
А. Боа Морте
58'
E. Hackman
52'
Р. Пиньо
90+4'
Р. Пиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Маритиму
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Р. Пиньо
85'
Замена
E.
️️️️
J. Correa
Замена
Б. Кошта
️️️️
Л. Фернандес
85'
Желтая карточка
Л. Фернандес
84'
Желтая карточка
Денер
75'
69'
Замена
G.
️️️️
Ж. Таго
Желтая карточка
В. Роша
68'
Желтая карточка
E. Hackman
66'
Замена
П. Са
️️️️
А. Боа Морте
63'
ГОЛ! 3:1!
E. Hackman
Пас отдал
R. Vaz Te
58'
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Пиньо
46'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
B.
46'
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
ГОЛ! 2:0!
А. Боа Морте
39'
30'
Желтая карточка
B.
ГОЛ! 1:0!
Табата
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Хадаш
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Моанад Али
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
31
Diego Moreno
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Getterson
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
4-4-1-1
71
Гонда
6
4
Роша
5
Канде
4
13
Денер
10
Боа Морте
12
33
Фернандес
10
Табата
0
4-4-2
27
14
Нану
5
Зайнадине
15
Сантос
2
12
4
8
Хадаш
0
9
Пиньо
95
Таго
33
Фернандес
28
Кошта
28
Кошта
33
Фернандес
10
Боа Морте
21
Са
21
Са
10
Боа Морте
2
6
Пеладжо
6
Пеладжо
2
95
Таго
10
10
95
Таго
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
0
24
24
0
Остались в запасе
Портимоненси
Маритиму
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Моанад Али
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Моанад Али
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Портимоненси - Маритиму
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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