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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Славия
Млада Болеслав - Славия: обзор матча 26 мая 2020
Млада Болеслав
26.05.2020, вторник, 21:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Славия
22'
П. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Славия
89'
Замена
️️️️
С. Тецл
89'
Замена
M. Frydrych
️️️️
Л. Масопуст
Замена
️️️️
И. Клима
69'
58'
Замена
Л. Такакш
️️️️
П. Шевчик
Желтая карточка
T. Wágner
49'
Замена
T. Wágner
️️️️
Я. Фулнек
46'
Желтая карточка
O. Mazuch
36'
29'
Замена
Л. Провод
️️️️
И. Траоре
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Шевчик
Пас отдал
Н. Станчу
19'
Желтая карточка
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
12
Marco Túlio
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
2
Lukas Glöckner
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
15
Tomáš Wágner
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
4-4-2
33
12
3
39
Крапка
39
Клима
22
Фулнек
39
Яношек
20
32
Будински
18
Ладра
23
Клима
3-2-4-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
15
Кудела
34
Цоуфал
26
Боржил
8
Масопуст
10
Станчу
12
Траоре
23
Шевчик
11
Тецл
22
Фулнек
15
15
22
Фулнек
12
Траоре
17
Провод
17
Провод
12
Траоре
23
Шевчик
22
Такакш
22
Такакш
23
Шевчик
8
Масопуст
17
17
8
Масопуст
Остались в запасе
Млада Болеслав
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
2
Lukas Glöckner
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
31
Пржемисл Коварж
ВР
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
2
Lukas Glöckner
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Млада Болеслав - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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