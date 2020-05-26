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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 26 мая 2020
Байер
26.05.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсбург
86'
Ю. Баумгартлингер
43'
М. Понграчич
64'
М. Арнольд
68'
Р. Штеффен
75'
М. Понграчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
ГОЛ! 1:4!
Ю. Баумгартлингер
86'
83'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Д. Энтони Брукс
76'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
75'
ГОЛ! 0:4!
М. Понграчич
Пас отдал
М. Арнольд
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
74'
71'
Желтая карточка
К. Кастелс
68'
ГОЛ! 0:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
В. Са
67'
Желтая карточка
Д. Гинчек
Желтая карточка
М. Диаби
67'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Демирбай
65'
65'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнольд
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
63'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Вайзер
46'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
К. Беллараби
46'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Бендер
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Понграчич
Пас отдал
М. Арнольд
32'
Желтая карточка
В. Са
Желтая карточка
К. Демирбай
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
16
Иба Май
ЦП
33
Лука Хорн
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
26
Демирбай
5
Бендер
18
Венделл
8
Вайзер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
38
Беллараби
29
Хаверц
3-2-1-3-1
1
Кастелс
25
Брукс
21
Шлагер
5
Понграчич
43
Мбабу
21
Руссийон
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
27
Са
9
Вегхорст
38
Беллараби
7
Вирц
7
Вирц
38
Беллараби
5
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
5
Бендер
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Вайзер
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
26
Демирбай
27
Аларио
27
Аларио
26
Демирбай
25
Брукс
31
Кнохе
31
Кнохе
25
Брукс
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Байер - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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