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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 26 мая 2020
Айнтрахт
26.05.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Фрайбург
35'
А. Силва
79'
Д. Камада
82'
Т. Чендлер
28'
В. Грифо
67'
Н. Петерсен
69'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
+5
Желтая карточка
М. Хасебе
90'
+3
Замена
Э. Н'Дика
️️️️
М. Хинтереггер
90'
87'
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Абраши
ГОЛ! 3:3!
Т. Чендлер
Пас отдал
Ф. Костич
82'
82'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
В. Грифо
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Туре
81'
ГОЛ! 2:3!
Д. Камада
79'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Б. Дост
74'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
С. Роде
74'
69'
ГОЛ! 1:3!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
67'
67'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Гюнтер
59'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Вальдшмидт
59'
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
Р. Салаи
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Торро
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
35'
Желтая карточка
С. Роде
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
20'
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
31
Илсанкер
13
Хинтереггер
6
Туре
6
Торро
17
Роде
18
Костич
18
Камада
19
Силва
12
Дост
4-1-1-2-2
1
Шволов
7
Шмид
4
Кох
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Абраши
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
7
Вальдшмидт
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
6
Туре
22
Чендлер
22
Чендлер
6
Туре
6
Торро
31
Кор
31
Кор
6
Торро
17
Роде
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Роде
12
Дост
8
Гачинович
8
Гачинович
12
Дост
32
Грифо
22
Чан Хун
22
Чан Хун
32
Грифо
7
Салаи
3
Линхарт
3
Линхарт
7
Салаи
6
Абраши
8
Франтц
8
Франтц
6
Абраши
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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