Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 26 мая 2020
Боруссия Д
26.05.2020, вторник, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
43'
Й. Киммих
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
87'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Гнабри
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Дауд
85'
85'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Боатенг
Замена
М. Гетце
️️️️
Л. Пищек
80'
74'
Желтая карточка
А. Дэвис
73'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Холанд
72'
Травма
Э. Холанд
71'
Желтая карточка
М. Дауд
67'
66'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
Д. Санчо
️️️️
Ю. Брандт
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
Т. Делэни
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
М. Хуммельс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
2
Хакими
81
Дауд
9
Азар
8
Брандт
9
Холанд
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Брандт
19
Санчо
19
Санчо
8
Брандт
9
Холанд
10
Рейна
10
Рейна
9
Холанд
27
Делэни
23
Джан
23
Джан
27
Делэни
81
Дауд
28
Витсель
28
Витсель
81
Дауд
26
Пищек
27
Гетце
27
Гетце
26
Пищек
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
17
Боатенг
21
Эрнандес
21
Эрнандес
17
Боатенг
7
Гнабри
88
Мартинес
88
Мартинес
7
Гнабри
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Боруссия Д
Бавария
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+