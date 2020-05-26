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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 26 мая 2020
Вердер
26.05.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
М. Рашица
86'
82'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Крамер
82'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
74'
71'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Т. Янчке
71'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ю. Осако
62'
47'
Желтая карточка
Т. Янчке
Желтая карточка
М. Велькович
41'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
9
Сарджент
3-3-1-1-2
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
24
Янчке
22
Ляйнер
23
Крамер
17
Вендт
10
Нойхаус
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
10
Осако
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Осако
7
Рашица
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Рашица
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
24
Янчке
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
24
Янчке
23
Крамер
8
Бенеш
8
Бенеш
23
Крамер
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
5
Михаэль Ланг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вердер - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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