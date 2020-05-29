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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Нордшелланд
Силькеборг - Нордшелланд: обзор матча 29 мая 2020
Силькеборг
29.05.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Нордшелланд
20'
М. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Нордшелланд
90'
Замена
К. Антви
️️️️
М. Диоманде
Замена
В. Моберг
️️️️
Ф. Лесняк
84'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
М. Каалунд
81'
Замена
E. Holten
️️️️
Ж. Брумадо
81'
69'
Замена
И. Месик
️️️️
М. Андерсен
Замена
М. Бринк
️️️️
J. Okkels
66'
62'
Замена
А. Франсис
️️️️
О. Антман
50'
Желтая карточка
М. Андерсен
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
19
J. Okkels
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
5
Kees Luijckx
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦФ
4-5-2
29
Карстенсен
45
Хагельскьер
6
32
Алвес
8
Лесняк
21
Мадсен
7
Валлис
19
18
Каалунд
74
Брумадо
22
Ромо
4-4-1
1
Ларсен
4
Хансен
2
Мумин
17
Тюхосен
5
10
Диоманде
8
Андерсен
10
Ригор
11
Антман
20
Кудус
19
6
Бринк
6
Бринк
19
18
Каалунд
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
18
Каалунд
8
Лесняк
6
Моберг
6
Моберг
8
Лесняк
74
Брумадо
11
11
74
Брумадо
8
Андерсен
18
Месик
18
Месик
8
Андерсен
10
Диоманде
25
Антви
25
Антви
10
Диоманде
11
Антман
17
Франсис
17
Франсис
11
Антман
33
Кристенсен
33
Кристенсен
Сулемана
14
Дамсгор
14
Дамсгор
Сулемана
Остались в запасе
Силькеборг
Нордшелланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
5
Kees Luijckx
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
1
Петер Виндаль
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
5
Kees Luijckx
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Силькеборг - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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