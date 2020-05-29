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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Смолевичи
Торпедо-БелАЗ - Смолевичи: обзор матча 29 мая 2020
Торпедо-БелАЗ
29.05.2020, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Смолевичи
34'
Г. Рамос
67'
Э. Жевнеров (АГ)
15'
А. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Смолевичи
90'
Желтая карточка
A. Turik
89'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
85'
Желтая карточка
М. Алибеков
83'
Замена
D. Schegrikovich
️️️️
K. Kotov
82'
Желтая карточка
A. Gomelko
71'
Замена
А. Джигеро
️️️️
V. Mukhamedov
Замена
Н. Николаевич
️️️️
К. Премудров
68'
68'
Замена
A. Turik
️️️️
А. Вакулич
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Жевнеров
67'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамос
Пас отдал
В. Горбачик
34'
25'
Желтая карточка
V. Mukhamedov
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
3
Ivan Vasilenok
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Смолевичи
0
A. Bondarenko
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
2-1-5-1-2
16
Алисейко
88
Яшин
8
Капленко
6
Премудров
20
Велозо
19
Устинов
18
Степанов
22
Рамос
28
Юсов
1
Козлов
33
Горбачик
3-4-3
12
3
99
Алибеков
5
Жевнеров
44
Бутаревич
26
21
Макаров
24
Вакулич
0
97
По
8
Барсуков
6
Премудров
13
Николаевич
13
Николаевич
6
Премудров
33
Горбачик
90
Антилевский
90
Антилевский
33
Горбачик
0
49
Джигеро
49
Джигеро
0
26
11
11
26
24
Вакулич
0
0
24
Вакулич
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
0
A. Bondarenko
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Bondarenko
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Смолевичи
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
Стадион:
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