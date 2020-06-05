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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Городея
Смолевичи - Городея: обзор матча 05 июня 2020
Смолевичи
05.06.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Городея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Смолевичи - Городея
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Новости команд
Все
Смолевичи
Городея
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
2020.05.01 18:25
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи»
2020.04.24 19:58
2
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
2020.05.01 18:25
Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи»
2020.04.24 19:58
2
Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»
2020.04.11 18:59
9
Игрок «Смолевичей» Фильцов: «Чемпионат Белоруссии нужно приостановить. Обстановка совсем унылая»
2020.04.08 00:17
2
Высшая лига. «Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление Даниила Чалова
2020.04.05 18:44
5
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время
2017.11.26 17:04
10
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