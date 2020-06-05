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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Белененсеш
Авеш - Белененсеш: обзор матча 05 июня 2020
Авеш
05.06.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 2
Завершен
Белененсеш
11'
F. (АГ)
39'
S. Varela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Белененсеш
Желтая карточка
M. Milos
90'
+2
82'
Замена
D.
️️️️
S. Varela
74'
Замена
L.
️️️️
М. Матиас
Желтая карточка
Эштрела
73'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
R. Oliveira
72'
64'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
55'
Желтая карточка
Шоу
Желтая карточка
З. Банжаки
48'
Замена
З. Банжаки
️️️️
A. Figueiredo
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
S. Varela
Пас отдал
А. Сантуш
Желтая карточка
O. Diakhite
23'
Желтая карточка
P. Delgado
22'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
20
Эштрела
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
9
P. Delgado
ЦФ
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
28
Тиагу Эшгайю
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
14
Шоу
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
13
Jailson
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
4-4-2
12
11
2
7
Мангаш
39
Буату
25
20
Эштрела
7
0
9
77
Мохаммади
4-3-3
12
Коффи
37
Силва
66
5
28
Эшгайю
14
Шоу
12
Пете
8
Сантуш
77
Матиас
9
Кассьерра
0
25
11
Банжаки
11
Банжаки
25
7
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
7
0
14
14
0
77
Матиас
7
7
77
Матиас
Остались в запасе
Авеш
Белененсеш
1
Raphael Aflalo
ВР
13
Jailson
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Raphael Aflalo
ВР
13
Jailson
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Авеш - Белененсеш
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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