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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 05 июня 2020
Фрайбург
05.06.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
58'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
М. Франтц
️️️️
Л. Хелер
88'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
В. Грифо
88'
Желтая карточка
Н. Хефлер
85'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Л. Вальдшмидт
83'
81'
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Штиндль
81'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Хофманн
81'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Эльведи
72'
Замена
О. Вендт
️️️️
П. Херрманн
68'
Вторая желтая
А. Плеа
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
58'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
57'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
57'
45'
+1
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Р. Кох
40'
Желтая карточка
Л. Кюблер
27'
22'
Желтая карточка
А. Плеа
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-3-2-2
1
Шволов
3
Линхарт
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
7
Вальдшмидт
9
Хелер
4-1-3-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
32
Грифо
22
Чан Хун
22
Чан Хун
32
Грифо
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
7
Вальдшмидт
19
Хаберер
19
Хаберер
7
Вальдшмидт
9
Хелер
8
Франтц
8
Франтц
9
Хелер
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
30
Эльведи
16
Траоре
16
Траоре
30
Эльведи
7
Херрманн
17
Вендт
17
Вендт
7
Херрманн
7
Хофманн
8
Бенеш
8
Бенеш
7
Хофманн
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Раффаэл
13
Штиндль
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
18
Фамана Кизера
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
18
Фамана Кизера
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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