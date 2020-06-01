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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 01 июня 2020
Кельн
01.06.2020, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
7'
Д. Кордоба
55'
А. Модест
20'
П. Шик
38'
К. Нкунку
50'
Т. Вернер
57'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
89'
Желтая карточка
Э. Форсберг
85'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
Замена
С. Теродде
️️️️
И. Якобс
75'
Замена
Х. Мере
️️️️
Б. Шмитц
75'
68'
Замена
А. Айдара
️️️️
П. Шик
Желтая карточка
Д. Дрекслер
62'
59'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Ф. Кайнц
59'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Реджбечай
59'
57'
ГОЛ! 2:4!
Д. Ольмо
ГОЛ! 2:3!
А. Модест
55'
50'
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Пас отдал
П. Гулачи
38'
ГОЛ! 1:2!
К. Нкунку
Пас отдал
К. Лаймер
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
30'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
24'
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
Пас отдал
Анхелиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Том Краусс
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
14
Хектор
37
Ляйстнер
5
Чикош
3
Каттербах
6
Скири
22
Шмитц
37
Реджбечай
11
Кайнц
4
Якобс
9
Кордоба
4-2-1-3
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Забитцер
27
Лаймер
20
Ольмо
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
11
Кайнц
24
Дрекслер
24
Дрекслер
11
Кайнц
37
Реджбечай
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Реджбечай
22
Шмитц
22
Мере
22
Мере
22
Шмитц
4
Якобс
9
Теродде
9
Теродде
4
Якобс
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
27
Лаймер
10
Адамс
10
Адамс
27
Лаймер
14
Шик
21
Айдара
21
Айдара
14
Шик
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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