Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Оденсе
Орхус - Оденсе: обзор матча 01 июня 2020
Орхус
01.06.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Оденсе
78'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Оденсе
Желтая карточка
К. Хойер
90'
+2
86'
Замена
R. Laursen
️️️️
O. Lund
85'
Замена
️️️️
А. Элис Трандарсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
А. Мунксгор
78'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
77'
71'
Замена
М. Опондо
️️️️
С. Свендсен
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Бунду
70'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
69'
60'
Желтая карточка
O. Lund
Желтая карточка
Н. Поульсен
27'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-3-4
3
Мунксгор
5
Тингагер
5
Хойер
3
8
6
Поульсен
10
Блуме
7
Бунду
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
1
4-4-2
53
Кристенсен
2
4
3
7
Лаурсен
21
Трандарсон
18
23
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
10
23
Торстейнссон
9
Анкерсен
9
Анкерсен
23
Торстейнссон
7
Бунду
11
Линкс
11
Линкс
7
Бунду
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
2
4
4
2
7
Свендсен
11
Опондо
11
Опондо
7
Свендсен
Остались в запасе
Орхус
Оденсе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Орхус - Оденсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Оденсе
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+