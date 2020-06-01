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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Хорсенс
Мидтьюлланд - Хорсенс: обзор матча 01 июня 2020
Мидтьюлланд
01.06.2020, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хорсенс
36'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Хорсенс
87'
Замена
М. Йенсен
️️️️
P. Nymann
87'
Замена
Э. Машович
️️️️
Й. Геммер
82'
Замена
O. Drost
️️️️
Л. Прип
Замена
Р. Николайсен
️️️️
Ф. Ониика
79'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Д. Андерссон
79'
Желтая карточка
Э. Святченко
77'
66'
Желтая карточка
Й. Геммер
Замена
M. Dal Hende
️️️️
А. Дрейер
64'
63'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Н. Брок-Мадсен
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Андерсон
58'
Желтая карточка
Ф. Ониика
54'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Прип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Тим Спарв
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
26
Лассе Вибе
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
16
Ониика
11
Мабиль
23
Андерсон
10
Эвандер
10
Дрейер
9
Каба
4-4-2
1
33
Людвиг
12
Лумб
11
5
6
Геммер
10
Ханссон
18
Торсен
18
Прип
44
Брок-Мадсен
12
2
Андерссон
2
Каюсте
2
Каюсте
2
Андерссон
10
Дрейер
5
5
10
Дрейер
16
Ониика
2
Николайсен
2
Николайсен
16
Ониика
23
Андерсон
26
Вибе
26
Вибе
23
Андерсон
6
Геммер
15
Машович
15
Машович
6
Геммер
11
3
Йенсен
3
Йенсен
11
44
Брок-Мадсен
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
44
Брок-Мадсен
18
Прип
0
0
18
Прип
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хорсенс
31
Миккел Андерсен
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Мидтьюлланд - Хорсенс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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