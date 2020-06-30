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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Чарльтон
Кардифф - Чарльтон: обзор матча 30 июня 2020
Кардифф
30.06.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Чарльтон
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
85'
83'
Желтая карточка
Б. Паррингтон
79'
Замена
А. Морган
️️️️
J. Forster-Caskey
79'
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
А. Грин
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
74'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
65'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Л. Бакуна
65'
63'
Замена
А. Ошиладжа
️️️️
Ч. Анеке
63'
Замена
М. Бонн
️️️️
G. Lapslie
Замена
К. Патерсон
️️️️
Р. Глатцель
44'
35'
Замена
D. Pratley
️️️️
С. Филд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Alex Smithies
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-4-2
12
28
Сэндерсон
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
7
Пак
19
Глатцель
37
Адома
3-2-3-2
12
Филлипс
45
Даути
8
23
Сарр
15
Локьер
6
32
26
Филд
24
Каллен
25
Грин
15
Анеке
19
Глатцель
13
Патерсон
13
Патерсон
19
Глатцель
10
Бакуна
30
Хойлетт
30
Хойлетт
10
Бакуна
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
17
Томлин
11
Мендес-Лэйнг
15
Анеке
23
Ошиладжа
23
Ошиладжа
15
Анеке
25
Грин
14
Паррингтон
14
Паррингтон
25
Грин
26
Филд
18
18
26
Филд
8
8
Морган
8
Морган
8
32
9
Бонн
9
Бонн
32
Остались в запасе
Кардифф
Чарльтон
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Бен Амос
ВР
7
Jonathan Williams
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
7
Jonathan Williams
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Кардифф - Чарльтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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