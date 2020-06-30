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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Брентфорд
Рединг - Брентфорд: обзор матча 30 июня 2020
Рединг
30.06.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
23'
Б. Мбемо
64'
Д. Да Силва
90+1'
Х. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Валенсия
82'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
Э. Маркондес
81'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Х. Дальсгаард
Замена
C. Adam
️️️️
Д. Свифт
69'
67'
Желтая карточка
П. Янссон
65'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Да Силва
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Да Силва
61'
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Г. МакКлири
️️️️
М. Олисе
60'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
S. Baldock
60'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
Э. Пайннок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Рединг
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
25
Пеле
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
2
Гантер
5
Моррисон
26
Мур
17
Олисе
4
Риномхота
8
Свифт
14
Эджария
21
Обита
9
11
Мейте
4-3-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
10
Маркондес
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
8
Свифт
26
26
8
Свифт
17
Олисе
12
МакКлири
12
МакКлири
17
Олисе
9
47
Пушкаш
47
Пушкаш
9
19
Мбемо
16
Валенсия
16
Валенсия
19
Мбемо
3
Дальсгаард
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Дальсгаард
10
Да Силва
26
Баптист
26
Баптист
10
Да Силва
10
Маркондес
12
12
10
Маркондес
Остались в запасе
Рединг
Брентфорд
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Остались в запасе
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Рединг - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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