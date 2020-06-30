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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 30 июня 2020
Торино
30.06.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
5'
А. Белотти (П)
48'
Ч. Иммобиле
73'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
90'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
Патрик
90'
Замена
Баштуш
️️️️
М. Лаццари
Замена
К. Джиджи
️️️️
С. Лукич
80'
Замена
В. Миллико
️️️️
Бремер
80'
74'
Желтая карточка
Д. Лукаку
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Пароло
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Замена
С. Эдера
️️️️
О. Эйна
71'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Л. Де Сильвестри
60'
60'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
60'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
Замена
А. Беренгер
️️️️
С. Верди
59'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
С. Верди
45'
29'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Белотти
5'
4'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Лянко
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
13
Лянко
63
Н'Кулу
3
Бремер
29
Де Сильвестри
34
Эйна
23
Лукич
8
Ринкон
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
4-2-2-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
24
Джони
9
Иммобиле
10
Кайседо
90
Верди
7
Беренгер
7
Беренгер
90
Верди
3
Бремер
7
Миллико
7
Миллико
3
Бремер
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
23
Лукич
26
Джиджи
26
Джиджи
23
Лукич
34
Эйна
20
Эдера
20
Эдера
34
Эйна
4
Патрик
33
Андерсон
33
Андерсон
4
Патрик
29
Лаццари
15
Баштуш
15
Баштуш
29
Лаццари
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
Остались в запасе
Торино
Лацио
19
Фредди Греко
ЦП
27
Эмин Газоини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
28
Андре Андерсон
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
19
Фредди Греко
ЦП
27
Эмин Газоини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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