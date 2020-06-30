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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен: обзор матча 30 июня 2020
Адмира Ваккер
30.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
0 : 3
Завершен
Санкт-Пельтен
52'
D. Schutz
83'
I. Ouedraogo
90+3'
I. Ouedraogo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
I. Ouedraogo
Желтая карточка
С. Бауэр
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
I. Ouedraogo
Пас отдал
C. Riegler
Замена
B. Thoelke
️️️️
М. Лакнер
82'
81'
Замена
D. Drescher
️️️️
M. Ambichl
80'
Желтая карточка
К. Бурк
80'
Замена
I. Ouedraogo
️️️️
К. Бурк
79'
Замена
N. Gorzel
️️️️
K. Schulz
74'
Желтая карточка
M. Ambichl
73'
Желтая карточка
K. Schulz
Замена
E. Hoffer
️️️️
С. Бакиш
72'
Замена
М. Пинк
️️️️
С. Пейнтсил
71'
71'
Замена
N. Meister
️️️️
D. Schutz
Желтая карточка
A. Leitner
67'
56'
Замена
С. Инголич
️️️️
M. Rasner
52'
ГОЛ! 0:1!
D. Schutz
Пас отдал
К. Бурк
Замена
K. Pusch
️️️️
M. Kadlec
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Michael Ambichl
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
31
Kolja Pusch
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
4-4-2
1
4
Бауэр
4
Айву
6
3
Шерцер
23
Юльманн
5
Кершбаум
20
6
Лакнер
12
Бакиш
30
Пейнтсил
3-5-2
1
33
17
Мухамедбегович
4
Кларер
20
10
Любичич
8
8
44
7
Бурк
77
6
Лакнер
16
16
6
Лакнер
20
31
31
20
12
Бакиш
16
16
12
Бакиш
30
Пейнтсил
32
Пинк
32
Пинк
30
Пейнтсил
8
29
29
8
8
25
Инголич
25
Инголич
8
44
20
20
44
20
0
0
20
7
Бурк
0
0
7
Бурк
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен
32
Christoph Haas
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
23
Kilian Kretschmer
ВР
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
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