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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 июня 2020
Брайтон
30.06.2020, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
М. Гринвуд
29'
Б. Фернандеш
50'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Мач
️️️️
А. Коннолли
87'
Замена
Бернардо
️️️️
Л. Данк
81'
Замена
А. Муй
️️️️
А. Мак Аллистер
81'
78'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
78'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
64'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Л. Шоу
64'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
П. Погба
64'
Замена
А. Перейра
️️️️
Б. Фернандеш
50'
ГОЛ! 0:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Гринвуд
49'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Лэмпти
46'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Проппер
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
П. Погба
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
3-2-4-1
13
Райан
5
Данк
33
Берн
48
Лэмпти
25
Даффи
33
Монтойя
10
Мак Аллистер
16
Стивенс
28
Биссума
24
Проппер
10
Коннолли
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
5
Данк
13
Бернардо
13
Бернардо
5
Данк
10
Коннолли
7
Мач
7
Мач
10
Коннолли
10
Мак Аллистер
13
Муй
13
Муй
10
Мак Аллистер
48
Лэмпти
19
Троссард
19
Троссард
48
Лэмпти
24
Проппер
11
Мопе
11
Мопе
24
Проппер
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
23
Шоу
33
Уильямс
33
Уильямс
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Погба
8
Фернандеш
8
Перейра
8
Перейра
8
Фернандеш
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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