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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 30 июня 2020
Барселона
30.06.2020, вторник, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
11'
Д. Коста (АГ)
50'
Л. Месси (П)
19'
С. Ньигес (П)
62'
С. Ньигес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Т. Лемар
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Видаль
90'
Замена
А. Фати
️️️️
С. Бускетс
85'
85'
Замена
Витоло
️️️️
А. Корреа
85'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
80'
Желтая карточка
Я. Карраско
76'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
75'
Желтая карточка
Д. Коста
69'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
М. Льоренте
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Ньигес
Желтая карточка
Л. Месси
61'
51'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
50'
35'
Желтая карточка
С. Ньигес
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ньигес
Желтая карточка
Ж. Пике
18'
Желтая карточка
М. тер Стеген
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Коста
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Пуч
23
Видаль
10
Месси
9
Суарес
4-3-2-1
13
Облак
4
Ариас
18
Фелипе
20
Хименес
6
Лоди
14
Льоренте
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
19
Коста
5
Бускетс
31
Фати
31
Фати
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
23
Видаль
7
Гризманн
7
Гризманн
23
Видаль
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
10
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
10
Корреа
19
Коста
21
Мората
21
Мората
19
Коста
14
Льоренте
79
Феликс
79
Феликс
14
Льоренте
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
26
Альваро Гарсия
ЦП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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