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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 30 июня 2020
ЦСКА
30.06.2020, вторник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
27'
Н. Влашич
90+6'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
ГОЛ! 2:0!
Н. Влашич
Пас отдал
А. Сигурдссон
90'
+6
90'
+2
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
З. Бакаев
Замена
В. Васин
️️️️
Г. Щенников
90'
+2
Желтая карточка
М. Фернандес
85'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
К. Кучаев
81'
81'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Понсе
77'
Красная карточка
Р. Зобнин
Желтая карточка
К. Бистрович
73'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ф. Чалов
70'
68'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Н. Рассказов
Травма
Ф. Чалов
66'
55'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
Г. Щенников
43'
Желтая карточка
Ф. Чалов
41'
37'
Желтая карточка
С. Жиго
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Фернандес
27'
22'
Желтая карточка
П. Маслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
78
Дивеев
6
Фернандес
42
Щенников
18
Кучаев
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
3-2-1-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
18
Умяров
6
Айртон
47
Зобнин
15
Рассказов
7
Бакаев
9
Понсе
7
Соболев
42
Щенников
5
Васин
5
Васин
42
Щенников
63
Чалов
8
Бистрович
8
Бистрович
63
Чалов
18
Кучаев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
18
Кучаев
7
Бакаев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
7
Бакаев
9
Понсе
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Понсе
15
Рассказов
17
Ларссон
17
Ларссон
15
Рассказов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
7
Константин Шильцов
АП
22
Никита Бакалюк
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Константин Шильцов
АП
22
Никита Бакалюк
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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