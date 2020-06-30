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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Брага
Риу Аве - Брага: обзор матча 30 июня 2020
Риу Аве
30.06.2020, вторник, 23:30
Португалия. Примейра, 29 тур
4 : 3
Завершен
Брага
35'
М. Тареми
36'
Н. Сантуш
41'
Ж. Дала
90+6'
М. Тареми (П)
21'
Паулинью
27'
Р. Орта
81'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Брага
Замена
B. Moreira
️️️️
М. Тареми
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 4:3!
М. Тареми
90'
+6
90'
+2
Красная карточка
Роланду
89'
Желтая карточка
Франсержио
88'
Замена
Роланду
️️️️
Тринкау
88'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
T.
85'
83'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
81'
ГОЛ! 3:3!
Паулинью
78'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Р. Орта
78'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ж. Палинья
71'
Замена
А. Руис
️️️️
П. Амадор
Замена
К. Манэ
️️️️
Ж. Дала
65'
Желтая карточка
А. Сантос
57'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Дала
41'
ГОЛ! 2:2!
Н. Сантуш
36'
ГОЛ! 1:2!
М. Тареми
35'
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Орта
21'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Tarantini
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
28
Vitó
ЦП
45
Leandro Silva
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Брага
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-4
1
20
Монте
33
Сантос
2
Рейс
21
Боревкович
73
Мусрати
8
20
9
Тареми
10
Дала
11
Сантуш
4-1-1-2-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Карму
5
Амадор
2
Виана
6
Палинья
15
Франсержио
21
Орта
13
Галено
7
Тринкау
26
Паулинью
10
Дала
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
10
Дала
9
Тареми
9
9
9
Тареми
7
Тринкау
6
Роланду
6
Роланду
7
Тринкау
6
Палинья
7
Новейш
7
Новейш
6
Палинья
5
Амадор
9
Руис
9
Руис
5
Амадор
21
Орта
9
Эдуарду
9
Эдуарду
21
Орта
26
Паулинью
17
Фонте
17
Фонте
26
Паулинью
Остались в запасе
Риу Аве
Брага
45
Leandro Silva
ЦФ
25
Наджак
ПЗ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
45
Leandro Silva
ЦФ
25
Наджак
ПЗ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Остались в запасе
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Риу Аве - Брага
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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