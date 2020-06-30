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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сток Сити: обзор матча 30 июня 2020
Уиган Атлетик
30.06.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
40'
Р. Шоукросс (АГ)
65'
К. Нейсмит
68'
К. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сток Сити
Замена
Г. Мэсси
️️️️
К. Доуэлл
80'
71'
Замена
Т. Смит
️️️️
Н. Коллинс
71'
Замена
Д. Честер
️️️️
Р. Шоукросс
70'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
S. Ward
ГОЛ! 3:0!
К. Нейсмит
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Нейсмит
65'
56'
Замена
L. Gregory
️️️️
Д. Томпсон
56'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Т. Инс
51'
Желтая карточка
Н. Коллинс
50'
Желтая карточка
S. Ward
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Шоукросс
40'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
35'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
М. Якобс
32'
3'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Danny Fox
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
14
Бирн
4
Кипр
27
Балогун
33
Робинсон
8
Уилльямс
26
Доуэлл
24
Якобс
8
Морси
19
Мур
9
Лоу
4-5-1
1
Батлэнд
23
Батт
3
22
Коллинс
17
Шоукросс
15
Томпсон
10
Инс
6
Клукас
16
МакКлин
24
Кузинс
19
Воукс
24
Якобс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
24
Якобс
26
Доуэлл
19
Мэсси
19
Мэсси
26
Доуэлл
22
Коллинс
2
Смит
2
Смит
22
Коллинс
17
Шоукросс
17
Честер
17
Честер
17
Шоукросс
3
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
3
10
Инс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
10
Инс
15
Томпсон
19
19
15
Томпсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сток Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Danny Fox
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Danny Fox
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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