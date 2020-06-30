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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Блэкберн
Барнсли - Блэкберн: обзор матча 30 июня 2020
Барнсли
30.06.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
58'
К. Чаплин
76'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
H. Chapman
90'
+2
Желтая карточка
J. Davenport
83'
Замена
H. Chapman
️️️️
Э. Беннетт
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Вудроу
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Браун
Пас отдал
А. Моуатт
76'
74'
Красная карточка
Б. Бреретон
68'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Самуэль
68'
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Холтби
67'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ротуэлл
67'
Замена
D. Graham
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
К. Чаплин
Пас отдал
К. Лудевиг
58'
Замена
Л. Томас
️️️️
М. Ритцмайер
56'
Замена
К. Чаплин
️️️️
E. Simoes
56'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
Д. Уильямс
56'
Желтая карточка
E. Simoes
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
10
Danny Graham
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-3
1
Уолтон
5
Андерсен
20
21
Соллбауэр
28
Уильямс
17
Палмер
20
Моуатт
8
Ритцмайер
12
Вудроу
28
18
Браун
3-4-3
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
4
4
Джонсон
19
7
Ротуэлл
17
Беннетт
10
Армстронг
90
Холтби
9
Самуэль
28
Уильямс
29
Лудевиг
29
Лудевиг
28
Уильямс
8
Ритцмайер
16
Томас
16
Томас
8
Ритцмайер
12
Вудроу
19
19
12
Вудроу
28
8
Чаплин
8
Чаплин
28
9
Самуэль
22
Бреретон
22
Бреретон
9
Самуэль
17
Беннетт
20
20
17
Беннетт
90
Холтби
19
19
90
Холтби
10
Армстронг
10
10
10
Армстронг
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Барнсли
Блэкберн
4
Каллум Стайлс
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
4
Каллум Стайлс
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Остались в запасе
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Барнсли - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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